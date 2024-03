Netflix al lavoro con Jo Nesbo per una serie su Harry Hole

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il personaggio era stato interpretato da Michael Fassbender nel film L'uomo di neveè alcon lo scrittore norvegese Joper unabasata sui romanzi gialli con protagonista, che hanno venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo. Lo streamer ha presentato una nuovanoir nordica,(titolo provvisorio), basata sul romanzo diThe Devil's Star, il quinto della suasull'ossessivo, brillante ma introverso detective della omicidi, già interpretato da Michael Fassbender nel film L'uomo di neve. Working Title produrrà lanorvegese, mentre Oystein Karlsen sarà incaricato della ...

