Neri Marcorè | «In Zamora | il mio primo film da regista | le donne danno una pista agli uomini»

BIF&ST 15 - Intervista a Neri Marcorè e Alberto Paradossi: Bif&st 2024 - Intervista a Neri Marcorè e Alberto Paradossi, regista e protagonista di "Zamora", una storia di formazione ambientata nella Milano degli anni '60 in cui il calcio diventa il monito per svoltare la propria vita. ...

BIF&ST 15 - 120 studenti dei Progetti Scuola ABC per i Meeting Cinema Storia & Società: ... "Another end" di Piero Messina presentato all'ultima Berlinale, e "Zamora", il primo film da regista di Neri Marcorè, in concorso al festival. "Un festival non è solo un'opportunità per scoprire ...