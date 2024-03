nella terra di Abramo Francesco Maria Madre di Dio e Sacre Scritture poco rivelano sul passato

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 20 marzo 2024) All’improvviso,vita di, si fa sentire una voce che lo chiama a un viaggio apparentemente insensato: lo spinge a lasciare la suanatale e le sue origini per avventurarsi verso un destino ignoto e nuovo, fidandosi ciecamente di una promessa. Fidarsi ciecamente richiedecoraggio, ene ebbe in abbondanza. Lesuldi, ma è plausibile immaginare che fosse un uomo dedito al culto di divinità diverse; forse era anche un saggio, abile nell’interpretare i segni del cielo e delle stelle. Infatti, il Signore gli fa una promessa grandiosa: la sua discendenza sarà numerosa come le stelle ...