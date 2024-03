Nel Regno Unito dei dubbi Spunta un video di Kate | Troppo alta e magra E ora si parla di una sosia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A un popolo affamato non si danno le brioche. E nemmeno lo si tiene buono con foto taroccate, recenti e a scoppio ritardato, osgranati dove "i capelli non si muovono come quelli di" e "le orecchie non sono le sue"., notizie false, imbarazzi, silenzi e malattie misteriose. Una maledizione sembra essere abbattuta sui reali d’Inghilterra. Nella peggior crisi di credibilità della loro storia, come si muovono sbagliano. E quel rapporto magico che la regina Elisabetta aveva cercato di preservare e Carlo III ha promesso di rinfrescare con prudenza, adesso scricchiola. Vittorio Sabadin, giornalista, scrittore, autore di libri sulla Corona, ricorda che i sudditi britannici perdonano tutto alla monarchia, ma non di essere ingannati: "Vivono una vita di grandi privilegi, sono pagati con le tasse e hanno il dovere della ...