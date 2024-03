Nel 2024 tornano gli incentivi per le stazioni di ricarica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel contesto della transizione verso la mobilità elettrica, gligovernativi svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l'adozione di veicoli elettrici (EV). In Italia, il Governo ha introdotto una serie di misure di incentivazione, tra cui il "bonus colonnine" che è stato recentemente rinnovato per il. Il "bonus colonnine" è un incentivo che copre fino al 50% dei costi di installazione didiper veicoli elettrici, con un limite massimo di 3.000 euro per unità residenziali e 30.000 euro per unità non residenziali. Questo incentivo è stato introdotto per la prima volta nel 2019 e, dopo una pausa, è stato ripristinato nelanche alla luce del fatto è particolarmente importante in Italia, dove la rete diper veicoli elettrici è ancora in fase di ...