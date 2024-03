Nba | Jokic stende Minnesota Houston sogna il play-in

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Milano, 20 marzo 2024 - Il big match andato in scena nella notte Nba se lo aggiudica Denver, che espugna il parquet di, superandola al secondo posto nella classifica della Western Conference e restando ad un passo dalla vetta occupata dagli Oklahoma City Thunder. I Nuggets vengono trascinati al successo esterno per 115-112 da unoda 35 punti e 16 rimbalzi, con il serbo ad avere vita facile nel pitturato alla luce delle assenze fra i locali di Gobert, Towns e Reid. Per i campioni in carica, da segnalare pure le prestazioni di Porter Jr. (26 punti) e di Murray (doppia doppia da 16 punti e 11 assist). Ai Timberwolves non bastano i 30 punti del solito Edwards per fare loro una gara praticamente sempre in mano agli avversari, avanti anche di 18 lunghezze nell'arco dei 48 minuti. Sorridono Dallas eRestando a ...

