Nba 2023 2024 | Denver batte Minnesota | Dallas vince ancora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prosegue la regular season di Nbapassa a Minneapolis contro115-112. Nikola Jokic chiude con 35 punti, 16 rimbalzi e 2 assist. Non manca l’apporto di Porter Jr (26+4+1) e di Jamal Murray (18+4+11). Sponda Timberwolves, non bastano i soliti 30 punti, con 8 rimbalzi e 8 assist, di Anthony Edwards. I Nuggets confermano il secondo posto a Ovest (48-21) e restano a una vittoria da Oklahoma (47-20).non sbaglia eSan Antonio in trasferta 113-107. Doncic torna in tripla doppia e ne mette 18 con 10 rimbalzi e 16 assiste. Irving miglior realizzatore con 28 punti e 7 rimbalzi. Bene Dante Exum dalla panchina (16 punti). Solita doppia doppia per Wembanyama (12+11 rimbalzi), ma gli Spurs perdono la quarta delle ultime cinque. Mavericks che salgono al ...