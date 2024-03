Nasconde una pistola carica sotto il sedile dell’auto | arrestato ad Acilia

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ostia, 20 marzo 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hannoun 51enne gravemente indiziato del reato di porto abusivo di arma. Lo scorso pomeriggio, a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dall’Arma lungo le principali arterie viarie del X Municipio di Roma, è statoposto a controllo su strada un veicolo condotto da un uomo di 51 anni, trovato in possesso di unaillegalmente detenuta. L’uomo – con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – stava occultando la(una Beretta PX4 –aldella propria auto). L’arma – sulla cui provenienza saranno effettuati approfondimenti – oltre a presentarsi in ottime condizioni di efficienza e manutenzione, conteneva 9 proiettili, uno dei quali in canna e pronto all’uso. ...

Quale potrebbe essere il messaggio nascosto nel look del ritorno di Kate Middleton - Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, anche se in versione informale. La cosa che in pochi sanno è che il look sportivo sfoggiato potrebbe essere stato scelto tutt’altro che per caso: ecco ...fanpage

Marano, Nascondeva arsenale in casa: arrestato 33enne - Armi, pugnali da guerra, ed anche un mitragliatore. È quanto hanno sequestrato i carabinieri. I militari della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato un 33enne di ...ilmattino

La star di Castle Stana Katic torna in tv con una serie crime, Murder in a Small Town - una quarantenne bella e in forma che vive in una splendida casa fuori città e generalmente se ne sta per conto proprio. Il suo aspetto freddo Nasconde una personalità che può esplodere in improvvisi ...comingsoon