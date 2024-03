Napoli | quella trattativa saltata | parla Gabri Veiga

(Di mercoledì 20 marzo 2024), vicino alnella scorsa estate e poi finito all’Al Ahli, hato al quotidiano sportivo Spagnolo AS. Anche in merito allache c’era stata con il club partenopeo. Di seguito le sue dichiarazioni. “non era il posto giusto per sentirmi importante. Come sempre nel calciomercato, le squadre hanno liste di preferenze in diverse posizioni, le più importanti e quelle necessarie da rinforzare. Ovviamente abbiamo ricevuto l’interesse del club partenopeo, che è una grande squadra”.e il: nel calcio da un giorno all’altro…. “Nessuno ne dubita e lo dirò sempre. E il progetto mi è piaciuto, come potrebbe essere importante all’interno di un grande club che giocherà la Champions League. ...

Inzaghi cambia idea a Madrid ma non in Inter-Napoli : per Tajon Buchanan spazio nel finale ma ancora troppi pochi minuti. Si intravede uno spiraglio di luce? COMPARSA – Ieri sera a San Siro è ... (inter-news)

Università, Bernini: “Per il 2024 sono disponibili 850 milioni. Le borse di studio andranno a oltre 250mila studenti” - Dopo la cacciata del direttore del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari, da parte degli studenti dell’Università di Napoli, che hanno voluto impedire un suo convegno accusandolo di essere compl ...informazione

STANISLAV - Lobotka: "Non siamo ancora ai livelli di Barcellona e Real Madrid ma siamo sulla strada giusta, Futuro A Napoli sono felice" - Siamo il Napoli, non il Barcellona o il Real Madrid che collezionano trofei ogni anno. Non siamo ancora a quei livelli, ma siamo sulla giusta strada per arrivarci. Futuro Sono felice a Napoli, ...napolimagazine

Calciomercato Napoli, due nomi per il dopo Zielinski - La prossima estate il Napoli si presenterà in campo per la prima volta dopo ... Più giovane, 21 anni, e capacità simili a quelle dello scozzese, sarebbe per lui il primo salto in uno dei top ...today