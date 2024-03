Napoli | Lobotka | “Calzona ha fatto molto in un mese | ottimo tecnico anche per i club”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il centrocampista del, Stanislav, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito della premiazione come miglior giocatore slovacco dell’anno, soffermandosi sulazzurro Francescoe sul suo operato fin qui: “Mistersia nelche in Nazionale? Si può dire che lo vedo più spesso della mia ragazza (ride ndr). Con lui mi trovo bene, il mister hain undi lavoro”. “se i risultati non sono completamente dalla nostra parte – continua, riflettendo sul momento del–, in termini di gioco siamo migliorati. Penso che siamo sulla strada giusta. Il mister sta dimostrando di avere le qualità per fare il primo allenatore ...

