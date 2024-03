Napoli | l’ex Valdifiori | “Con Calzona”…

(Di mercoledì 20 marzo 2024)centrocampista dele attualmente calciatore della Vis Pesaro, Mirko, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate alla trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Champions ancora possibile per la squadra partenopea? Gli azzurri ci devono provare finché la matematica lo consente. Qualificarsi vorrebbe dire per la società avere introiti che permetterebbero di programmare la prossima stagione avendo a disposizione un budget diverso. I risultati finali indicheranno il futuro del”. Calzona scelta tardiva per il? “Calzona scelta tardiva? È una scelta giusta perché difende a quattro, corrispondentemente alle caratteristiche dei giocatori: sta lavorando molto anche sulla testa dei ragazzi e qualcosa si è visto.Problemi difensivi? I partenopei ...

