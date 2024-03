Napoli | incendio alla Riviera di Chiaia | paura e caos

(Di mercoledì 20 marzo 2024)stamattinadidove un locale - un'officina meccanica - ha preso fuoco per cause da accertare. Sul posto i vigili del fuoco. Traffico bloccato in...

Napoli : reinstallazione in Piazza Municipio della Venere di Stracci dopo l’incendio che ha mandato l’opera in fumo nel Luglio del 2023 Un simbolo di resistenza, di speranza e di rinascita. È ... (puntomagazine)

L' Incendio nella zona di via Marina, in corrispondenza del Porto di Napoli . enorme colonna di fumo su Napoli .Continua a leggere (fanpage)

Napoli, incendio in un locale sulla Riviera di Chiaia: nube di fumo invade la città - Un vasto incendio si è sviluppato poco fa all'interno di un locale sulla Riviera di Chiaia, a Napoli: dal rogo si è sprigionata una nube di fumo ...napoli.occhionotizie

Rimini, incendio a Sant’Agata Feltria: in fiamme una roulotte, morto un 73enne - Terribile incendio a Sant’Agata Feltria, in provincia di Rimini, oggi 20 marzo 2024. Le fiamme hanno divorato una roulotte all’interno della quale viveva un uomo di 73 anni, non sono ancora chiare le ...tag24

Napoli, incendio in un locale sulla Riviera di Chiaia: a fuoco un locale - Napoli – Paura a Napoli, poco fa, per un incendio scoppiato sulla Riviera di Chiaia. Densa la coltre di fumo nero che si è sprigionata nell’aria. Sul posto i vigili del Fuoco, non è noto, al momento, ...ilmeridianonews