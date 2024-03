Napoli | condannato l’assassino di Giogiò La madre | “Giustizia è stata fatta”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024)di. Lafuori dal tribunale ha dichiarato: “” Il giudice del tribunale dei minorenni dihaa 20 anni di carcere il 17enne che uccise il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo, conosciuto da tutti come. Il giovane è stato ritenuto colpevole di omicidio volontario aggravato. La tragedia si è consumata la notte del 31 agosto 2023 in piazza Municipio a. Il 17enne eebbero una lite per futili motivi, culminata con lo sparo che ha ucciso il giovane musicista. Il processo si è svolto con rito abbreviato, che ha permesso al giudice di applicare lo sconto di un terzo sulla ...