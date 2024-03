Sigarette, nuovi aumenti da oggi (sino a 20 cent): per chi fuma un pacchetto al giorno +6 euro al mese - Nuova stangata sui fumatori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il prezzo.ilmessaggero

Il Giappone alza i tassi d’interesse, non accadeva dal 2007. Ecco perché - La Banca del Paese del Sol Levante pone fine all’era dei tassi negativi e a un trend ribassista che l’ha contrassegnato dalla Grande Recessione del 2007 ...quotidiano

Mutui, in arrivo risparmi da 100 euro a rata Cosa può cambiare con il taglio dei tassi Bce a giugno - Il giorno tanto atteso si avvicina: la Banca centrale europea si prepara a tagliare il costo del denaro. La presidente della Bce, Christine Lagarde, lo ha confermato: se i ...corriereadriatico