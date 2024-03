Museo Tecnico Navale | si cambia In corsa una cordata tutta spezzina Commissione al lavoro sui requisiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È arrivata invisibile come un sommergibile e silenziosa come un barchino assaltatore la, quasi, che punta ad acquisire la gestione delche la Marina, per ragioni di bilancio, deve gioco forza esternalizzare. Dopo tre tentativi andati a vuoto, il bando emesso da Difesa Servizi (la società in house del ministero) ha ricevuto a fine febbraio un’offerta presentata da un pool di realtà operative sul territorio. Attualmente la proposta è al vaglio delladi gara, che sta valutando l’aspetto amministrativo ma la fiducia che il responso sia positivo sembra crescere ogni giorno di più. Il valore economico a base di gara ammonta a 4 milioni 200 mila euro, per una durata di 12 anni. In questo lasso di tempo i nuovi ...