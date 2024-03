Muore carbonizzato nell’incendio della sua roulotte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sant'Agata Feltria (Rimini), 20 marzo 2024 - Il corpodi un uomo di 73 anni è stato trovato, ieri attorno alle 19.30, dai vigili del fuoco all'interno di unanel giardino di un'abitazione tra Perticara di Novafeltria e Sant'Agata Feltria. A dare l'allarme è stato un passante, segnalando al 115 la presenza di fumo e di fiamme che provenivano dalla. Sul posto è quindi accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Rimini. Nulla da fare per l'occupante del camper, che è deceduto nel rogo. Gli accertamenti sono affidati ai carabiniericompagnia di Novafeltria. Sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica dei fatti. Diverse le ipotesi al vaglio, dall'incidente ad un gesto volontario compiuto dall'uomo.