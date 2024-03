Multe per mancato adeguamento alla direttive Case Green? Chiarimenti doverosi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Saranno previsteper chi non si adeguerà nel futurodirettivae dunque per coloro che non ristruttureranno la loro abitazione per renderla più efficiente dal punto di vista energetico? Dopo i primi provvedimenti su quanto deliberato dall’Unione Europea solo la settimana scorsa, è il caso di concentrarsi sulle eventuali conseguenze di unrispetto dei nuovi parametri comunitari in tema di patrimonio residenziale nazionale. Quali sono gli obiettivi La direttivaha come obiettivo quello di perseguire, entro il 2030, un taglio dei consumi medi del patrimonio residenziale del 16% rispetto al 2020. Ulteriore passaggio sarà quello di diminuire del 20-22% lo stesso indice entro il 2035. Ancora, entro il 2050, bisognerà arrivare a ...

Difendersi dalle telefonate moleste dei call center che mettono in atto Telemarketing selvaggio è stato fino ra difficile. Il Registro delle opposizioni, a suo tempo annunciato come l’arma definitiva ... (quifinanza)

Gli autovelox sono fondamentali per limitare la velocità dei conducenti indisciplinati: ma arriva una cattiva notizia per gli automobilisti . Molto spesso gli automobilisti si sono visti recapitare a ... (rompipallone)

Google, multa da 250 milioni da Antitrust francese su uso contenuti giornalistici - L’Antitrust francese ha multato Google per 250 milioni di euro per non aver rispettato gli accordi vincolanti sul copyright con editori e agenzie del paese. L’authority accusa Big G di comunicazione ...primaonline

Blocco traffico Roma domenica 24 marzo: occhio alle Multe | Chi può circolare (e chi no) - punti di controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per accertare l’effettivo rispetto delle regole: anche perché, in caso di trasgressione del provvedimento, come accaduto a febbraio, ...ilcorrieredellacitta

Google, multa di 250 milioni di euro in Francia: non ha rispettato legge copyright - Go o gle dovrà pagare in Francia una multa di 250 milioni di euro per non aver rispettato gli accordi presi nel 2022 con l' Autorité de la Concurrence sui cosiddetti diritti connessi, regolamentati da ...hdblog