Mucchio di sciocchezze e fake news Trump nel panico? Scintille con la Cnn

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L'ufficio della procuratrice generale di New York, Letitia James, ha chiesto alla corte d'appello di esigere da Donaldil deposito dell'intera cauzione, prima di congelare il pagamento della multa di 464 milioni di dollari in attesa del ricorso. «Le nuove accuse dell'imputato e gli argomenti legali presentati non sostengono la richiesta straordinaria di una pausa basata su una cauzione o un deposito inferiore ad un quarto del totale dell'ammontare» della condanna, ha dichiarato Dennis Fan, vice di James nella memoria depositata oggi in risposta a quella dei legali diche hanno dichiarato «l'impossibilità pratica» di ottenere entro lunedì prossimo da una delle tante società specializzate contattate la copertura dell'enorme cauzione. Secondo la legge dello stato di New York, per potersi appellare contro la sentenza del processo per ...