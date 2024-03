Mozziconi di sigarette – Bonessio AVS | “Bene l’approvazione dell’Aula alla proposta per il loro riciclo”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Condelladi deliberazione volta a contrastare l’abbandono deidiper le strade della Capitale e promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema, l’Assemblea capitolina dimostra che è necessario agire in maniera trasversale e su più fronti per garantire la tutela dell’ambiente e della salute. Ringrazio il consigliere Dario Nanni per essersi fatto promotore di unache vuole individuare linee di indirizzo volte a porre un freno a questa dannosa e cattiva abitudine attraverso la diffusione capillare di contenitori nei punti più sensibili della città e l’avvio aldeicome già avviene in altre città. L’abbandono delle cicche per strada e lungo i marciapiedi non è soltanto il segno tangibile della ...