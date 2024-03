Motoscafi siluranti e tank marini Nella galleria due nuovi modellini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Museo Navale, ieri aperto in modo straordinario e gratuito per rendere omaggio a San Giuseppe patrono della città e dell’Arsenale, arricchisce la propria collezione. Entrano a far parte dell’esposizione duemodelli in scala 1:15 di due mezzi d’assalto impiegati dalla Marina nel corso della prima guerra mondiale. Uno di essi è il Mas, il motoscafo armato silurante sviluppato nel 1915 dalla Società Veneziana Automobili Navali. Caratterizzato da motori di concezione automobilistica di grande potenza ed efficacia, grazie alla sua duttilità e velocità, ebbe ampia diffusione e vasto utilizzo. Il modellino inaugurato ieri è la copia esatta del glorioso Mas 15 versione silurante, diventato celeberrimo il 10 giugno 1918 nel corso dell’impresa di Premuda. Il secondo modello, sempre in scala 1:15, riproduce invece fedelmente il protagonista di una storia forse meno ...