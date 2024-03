MotoGP | GP Portogallo 2024 | numeri | statistiche | curiosità Francesco Bagnaia ha già vinto 2 volte a Portimao

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La seconda tappa del Motomondialesi svilupperà da venerdì 22 a domenica 24 marzo, quando assisteremo alla 20ma edizione del Gran Premio del. Sarà però il sesto evento con valore iridato ad andare in scena nell’Algarve International Circuit di. Il GP dinasce nel 1987 come escamotage per raddoppiare le gare in Spagna. Infatti si corre a Jarama, ovvero alle porte di Madrid! Il “trucco” viene ripetuto nel 1988, ma stavolta apponendo l’etichetta su Jerez de la Frontera. Il primo vero GP in terra lusitana si tiene nel 2000 all’Estoril. Questo resta il palcoscenico del GP sino al 2012, anno in cui l’appuntamento defunge. È stata la pandemia a far risorgere il Gran Premio del, stavolta nell’autodromo edificato sulle coste dell’Oceano Atlantico, impostosi ...