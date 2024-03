Motociclista morto nel Trevigiano | il 70enne urta un furgone e finisce nel fosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Treviso, 20 marzo 2024 – Èsul colpo ilalla guida della moto che, questa mattina, si è schiantata contro unnel. È successo sulla Strada del Terraglio, a Preganziol. Dopo l’impatto con il mezzo, ilha perso il controllo della sua Yamaha ed è finito in un. Troppo gravi le ferite riportate dalla caduta, ilnon ce l’ha fatta. Quando sono arrivati i soccorsi, era già senza vita. Il centauro risiedeva a Casier, in provincia di Treviso, ma era originario del Bellunese. Stando alle prime ricostruzioni, ilavrebbe eseguito una manovra di sorpasso a forte velocità, mentre procedeva da Mestre in direzione di Treviso. Durante il sorpasso, la moto hato la parte ...

