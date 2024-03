Motociclismo In Portogallo scatta la stagione di Mantovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel prossimo weekendil campionato del mondo MotoE. Sullo storico circuito portoghese di Portimao, si disputerà il primo round della2024 della MotoE con la Ducati elettrica V21L. Dopo i test pre-stagionali disputatisi sempre a Portimao, per Andreaè giunto il momento della prima gara per la classe elettrica della MotoGP, arrivata alla sua sesta. Andrea rientrato dai test nel CIV SuperSport, è pronto per affrontare il primo Round sui sali-scendi del circuito di Algarve. Dopo i test eettuati lo scorso mese con il Team Forward diretto dal capotecnico Ramon Forcada,è in piena forma per il primo weekend elettrico. Il giovedì pomeriggio sarà dedicato ad un’ulteriore giornata di test che precede il venerdì di prove libere e qualifiche ufficiali. Poi il via ...