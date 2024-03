Mota Carvalho | «Con il Monza ho segnato dalla Serie C alla A»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le parole di Dany, attaccante e veterano del: «Ho vissuto il percorso di crescita con Berlusconi e Galliani» Danyè una delle sorprese positive della stagione del. L’attaccante si è raccontato a La Gazzetta dello Sport a partire dal gol in mezza rovesciata fatto al Genoa. PER GALLIANI É UN GOL MAI VISTO DA ANNI – «Detto da lui che ha visto il meglio del calcio mondiale, fa ancora più piacere. A cosa pensavo? A prenderla… Lo schema prevedeva una pbassa, poi l’ho messa bene. Mi sento bambino quando faccio queste giocate. Mi dicevano “tu sei matto”. Sono un matto buono». PRESSIONE – «A me piace avere la pressione addosso, da sempre». IL VETERANO DEL– «Hoin C, B e A. ...