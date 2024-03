Morto Barone | aperta la camera ardente al Viola Park

Leggi tutta la notizia su quotidiano

aldi Firenze ladove è stato portato il feretro del dg della Fiorentina Joe, scomparso ieri all'età di 57 anni per un attacco cardiaco. Già molte le persone in fila per l''ultimo saluto al dirigente. Presente anche tutta la famiglia, la moglie Camilla, e i quattro figli e il presidenteRocco Commisso, appena arrivato. Bandiere a mezz'asta nel centro sportivo, e i tifosi della Curva Fiesole, attraverso un comunicato diffuso in queste ore, si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio per venire a salutare Joe