Morte Barone | Gravina | “Perdo un amico Il suo lascito più bello è …”

Il gesto di Daniele De Rossi , allenatore della Roma, per ricordare Joe Barone dopo la sua scomparsa. I dettagli Non solo Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, alla camera ardente per ... (calcionews24)

Commisso col pianto rotto su Barone, le parole dal Viola Park - In quello che sarebbe stato il giorno del suo 58° compleanno, sono state tantissime le persone accorse al Viola Park per dare il proprio saluto a Joe Barone, che si è spento ieri dopo il grave malore ...momentidicalcio

Fiorentina, con l'addio di Barone Commisso potrebbe cedere la società - La Morte di Joe Barone è stato un evento drammatico nel mondo della Fiorentina, non solo per il lato umano ma anche in quello sportivo e potrebbe avere delle ripercussioni anche per il ...torinogranata

Morte di Joe Barone: Moretti e Barile presenti alla camera ardente - Emiliano Moretti e Alberto Barile, in rappresentanza del Torino, si sono recati presso la camera ardente di Joe Barone ...toro