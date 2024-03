Morte Barone | Commisso | “Villa dentro al Viola Park intitolata a Joe”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Da Fiorentino te ne sei andato…Questo popolo ti sarà per sempre grato”. Così recita uno striscione esposto dai tifosi della Fiesole arrivati alper l’omaggio a Joe. I supporter, circa 400, con una corona e un mazzo di fiori, si sono fermati davanti allo stadio, all’altezza della curva Fiesole da dove è partito un corteo silenzioso verso la camera ardente. All’interno della camera ardente il presidente Roccoin lacrime: “Speriamo che Joe sarà ricordato per quello che ha fatto. Stasera abbiamo preso una grande decisione. Lache c’è qui sarà dedicata a Joe. Quando sarà possibile creerò un torneo per dedicarlo a lui”. La Fiorentina a distanza di sei anni perde un altro punto di riferimento, un uomo buono, capace, sorridente e ...

