Morì per una trasfusione infetta | il Ministero della Salute condannato per un milione di euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Napoli, 20 marzo 2024 – Muore per una sacca di sangue infetto, ila pagare un risarcimento milionario. È la storia di un uomo di Mugnano di Napoli, D.L., morto a 77 anni dopo atroci sofferenze per un’epatite C. Era il giugno del 2015, ma secondo la famiglia la causa del contagio risalirebbe a trent’anni prima quando, nel 1985, fu ricoverato al Cto di Napoli per una frattura al femore. All’epoca l’uomo aveva 47 anni e fu sottoposto a unadi sangue, dove sarebbe stato contagiato dal virus. E pochi giorni fa i giudici hanno dato ragione alla moglie e ai figlivittima,ilper “omissione di controllo sul sangue”. Qualche settimana fa, altra condanna a favore degli eredi di un uomo di ...