Monaco-Olimpia Milano | Eurolega | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Una gara che conterà soltanto per i padroni di casa odierni, in lotta per le posizioni di spicco del maxi girone dedicato all’basket 2023/24. Questa la triste realtà che vivranno gli ospiti di questa serata che vivranno come una lenta agonia lequattro sfide europee. Da una parte il, terzo in classifica a più uno sulle inseguitrici e a meno uno dalla seconda piazza del Barcellona. Dall’altro lato dello schieramento, attualmente quattordicesima e praticamente certa di non potersi più qualificare per la fase successiva. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le, il pronostico, il momento delle due squadre e dove sarà possibile assistere in tv alla partita cestistica. ...