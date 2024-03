Mobilitazione davanti all’ospedale per “curare“ la sanità pubblica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anche Monza si mobilita per sostenere la petizione “La Lombardia SiCura“, promosso dall’omonimo Comitato comprendente diverse sigle sindacali ed enti e forze politiche di area progressista, per chiedere miglioramenti nella. Ieri mattina un presidio organizzato dalla Cgil Monza e Brianzaall’Irccs San Gerardo, ha raccolto più di 150 firme autenticate, che si aggiungono alle migliaia che si stanno registrando in rete a livello regionale. I punti chiesti dalla petizione sono chiari: un centro unico di prenotazione, con le agende di tutte le strutture, per l’abbattimento delle liste d’attesa (con controllo di Regione e Ats); stop dell’utilizzo dei medici a gettone (non dipendenti), stabilizzazione e assunzione del personale sanitario, riduzione dell’esternalizzazione dei servizi; copertura dei costi sanitari nelle ...