Mm | museo Centrale dell' Acqua Milano entra in rete Unesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 mar. (Adnkronos) - In occasionea Giornata mondiale2024 di venerdì 22 marzo, ladi, ild'impresa di Mm,a far partemondialedei Musei(www.watermuseums.net) che attualmente conta fra i propri soci oltre 100 membri in 39 Paesi. La missioneè promuovere e diffondere una "nuova cultura" a tutti i livelli, supportando la cooperazione tra musei, istituzioni e persone. Inoltre, proprio venerdì 22 marzo, alle ore 20, la ...