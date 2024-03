Mkhitaryan rivela | «La forza dell’Inter? Il gruppo! Ci capiamo con lo sguardo»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Henrikh, intervistato da Andrea Ranocchia nel podcast “Frog Talks”,alcuni retroscena sulcreato all’Inter. Di seguito le dichiarazioni del calciatore armeno, che parla anche del suo futuro. FUTURO – Henrikhspiega quali sono le sue intenzione in futuro: «Post carriera? Ho tanti pensieri. Onestamente penso che difficilmente sarà nel mondo del calcio, non voglio. Magari farà un’altra cosa, ce ne sono tante da imparare. La prima cosa che voglio fare è passare più tempo possibile con la mia famiglia e i miei amici e imparare delle cose che mi serviranno nel corso della vita. Il mio obiettivo è provare ad imparare a cucinare. Sto pensando di restare a vivere a Milano, ma ho sempre detto che dipende da mio figlio, se vorrà giocare a calcio o no. Col tempo vedremo se riuscirà a giocare a ...

