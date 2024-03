Mitraglietta rubata ai carabinieri a Ferrara | ecco tutte le piste aperte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – L’arresto di un 65enne argentano (già noto alle forze di polizia) non ha risolto completamente il giallo delle mitragliette rubate a una pattuglia dila sera del 26 febbraio. La seconda delle due armi, infatti, non è ancora stata ritrovata nonostante le ricerche in un’area di ventidue metri quadrati tra l’Argentano e il Portuense. Nemmeno le parole del fermato – che in un primo momento sembra avere detto qualcosa agli inquirenti salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere – hanno sciolto il rebus. La caccia alla M12 e ai 180 colpi che ancora mancano all’appello continua, seppure con qualche elemento in più. Qualche certezza potrebbe arrivare anche dagli accertamenti tecnici che verranno svolti su alcuni oggetti sequestrati durante la perquisizione a casa del 65enne. L’uomo, portato in carcere nel ...