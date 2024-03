Missione in Egitto | Meloni al Pd | “Al-Sisi diverso da Putin | non ha invaso una nazione vicina”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Fermo restando che io sono abbastanza d’accordo sul fatto che si debba parlare con tutti, temo che al collega Provenzano sfugga una piccola differenza tra Al-, e cioè che Vladimirhauna. Penso che questo elemento non sfugga, che è la ragione per la quale ovviamente cerchiamo di dare una mano all’Ucraina”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle repliche a Montecitorio dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 20 e del 21 marzo a Bruxelles L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Parlamento europeo vuole fare causa alla commissione europea per aver sbloccato 10 miliardi di euro in fondi dell’Ue destinati all’ Ungheria poco prima di un consiglio europeo che riguardava ... (quifinanza)

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen saranno oggi in Egitto per mettere a punto con il presidente Abdel Fattah al-Sisi gli ultimi accordi per dare vita ad un partenariato strategico e per firmare ... (ildifforme)

Israele-Hamas, nuova Missione Blinken per cessate il fuoco. Rilascio ostaggi, protesta a Tel Aviv - Gaza, 20 mar. (Adnkronos) - Nuovi raid sulla Striscia di Gaza, mentre proseguono i tentativi di trovare un accordo di cessate il fuoco tra Israele ...notizie.tiscali

