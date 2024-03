“Mio Dio fermateli” | iniziativa per Juan Jesus | assurdo attacco ai napoletani FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il caso di presunto razzismo trae Acerbi continua a far discutere, ma tra le tante opinioni di queste ore ce n’è una che attacca i tifosi del Napoli. Dal termine di Inter-Napoli di domenica sera un solo argomento tiene banco, ovvero il caso di presunto razzismo per qualche parola di troppo detta da Francesco Acerbi a. La vicenda sta prendendo una piega poco piacevole, con velate accuse lanciate a distanza dai due giocatori. Prima il centrale nerazzurro ha spiegato cheavrebbe frainteso il senso delle sue parole, dopodiché il brasiliano del Napoli ha chiarito quanto sentito attraverso un chiaro e diretto messaggio pubblicato su Instagram. Ancora Acerbi, infine, ha ribadito ai dirigenti dell’Inter che lui non si è mai macchiato di razzismo. Le indagini ...