Minaccia di morte un professore e gli schiaccia la mano nella porta | denunciato un 17enne

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Undell’Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres, in provincia di Sassari, è stato aggredito in classe da uno studente, che lo ha insultato,to die poi gli hato ripetutamente unachiusura della, provocandogli traumi e tagli profondi su più dita. Il docente ha presentato denuncia ai carabinieri. L’episodio si è verificato la scorsa settimana: ilstava tenendo la sua lezione di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica quando il ragazzo, che frequenta un’altra classe, si è avvicinato all’aula infastidendo il docente. L’insegnante lo ha allontanato ed è andatosua classe per lamentarsi con ildi turno ...

