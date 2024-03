Milano-Cortina | Basso Pd | ‘risolvere criticità per interesse Italia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ?Condividiamo l?obiettivo del governo di garantire che l’Italia sia pronta ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale, i Giochi olimpici e paralimpici invernali2026, non solo in termini di visibilità internazionale ma anche per le opportunità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale che possono generare per le regioni coinvolte. Tuttavia, non possiamo non evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono a una posizione di cautela, principalmente per quanto riguarda la trasparenza nelle procedure di affidamento, la qualità delle opere, l’impatto ambientale dei progetti infrastrutturali e la reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali. Nello specifico, il trasferimento di competenze ad ANAS solleva questioni importanti riguardo alla ...