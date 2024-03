Milano | apre la nuova galleria Bvk Fine Art dove i ritratti di Van Dyck dialogano con le opere di Fontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Un palazzo storico di inizio Novecento nel centro die le idee di tre dealer e collezionisti d’arte sono stati i punti di partenza che via via hanno dato forma a un nuovo spazio espositivo, che impreziosisce culturalmente la città: laBvkArt aprirà le porte ai visitatori domani, giovedì 21 marzo dalle 17 alle 21 in via16. È qui, a pochi passi dalla Rotonda della Besana in zona Cinque Giornate, che si trova uno storico palazzo d’inizio Novecento,nei tre piani signorili dialogheranno capolavori dell’arte antica e contemporanea: il dialogo è la parola che sta alla base dell’idea di Paolo Bonacina, Edoardo Koelliker e Massimo Vecchia, dealer, collezionisti e promotori dellaBvk...