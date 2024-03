Milan | Theo Hernandez fra rinnovo ed Europa League | vincere un titolo…

Il Milan cerca un vice di Theo Hernández per il prossimo Calciomercato estivo. I rossoneri ne seguono uno che piace anche alla Juventus (pianetamilan)

Il Milan cerca un vice di Theo Hernández per il prossimo Calciomercato estivo. I rossoneri ne seguono uno che piace anche alla Juventus (pianetamilan)

Milan, Theo Hernandez via Dalla Spagna nome a sorpresa per sostituirlo - Dalla Spagna emerge un nome nuovo per l'eventuale sostituzione di Theo Hernandez, terzino nel mirino di alcune big d'Europa.milanlive

Milan, si valuta l’alternativa a Theo Hernandez | Piace Mendy del Real Madrid - Il Milan si sta già guardando intorno nel caso dovesse partire Theo Hernandez. Il terzino francese piace, e non poco, al Bayern Monaco che a sua volta potrebbe veder partire Alphonso Davies in ...sportpaper

Calciomercato Milan: intreccio con Bayern e Real Madrid che coinvolge Theo Hernandez, cosa può succedere - Il calciomercato Milan potrebbe esser coinvolto in un intreccio con Bayern Monaco e Real Madrid che riguarda Theo Hernandez. Cosa può succedere in estate Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, la ...milannews24