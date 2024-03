Milan Pioli | tre punti per rimanere sulla panchina rossonera

(Di mercoledì 20 marzo 2024), in dubbio il futuro di Stefano: peril tecnico deve raggiungere tre obiettivi Il futuro di Stefanoè in bilico: il tecnico sa benissimo che in questo finale di stagione si giocherà la possibilità di sedersidelper almeno un altro anno. Secondo Tuttosport ci sarebbero tre obiettivi da raggiungere per evitare lo scenario dell’esonero. La società si aspetta un buon cammino in Europa League, il secondo posto in campionato e di fare anche una buona figura nel prossimo derby (cinque le sconfitte rimediate nella stracittadina nell’ultimo anno solare). LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

