Milan Longevity Summit

(Di mercoledì 20 marzo 2024) , riscrivere il tempo. Scienza e Miti nella corsa alla Longevità City of: un nuovo paradigma per le città in una società della longevità È tempo di investire nel futuro attraverso un nuovo modello che permetta di ridisegnare la città di oggi per il cittadino di domani, sviluppando nuove strategie e sinergie che pongono i centri urbani come “campioni della prevenzione”. Nell’ambito del “ – Riscrivere il tempo Scienza e Miti nella corsa alla Longevità”, che si terrà dal 21 al 27 marzo, Nicola Palmarini insieme a ospiti illustri come Stefano Boeri, François Sarkozy, Giorgio Gori e Josep Bohigas, apre la giornata del 25 marzo, organizzata da Fondazione Soin collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti, con un panel dedicato alla necessità di una nuova progettazione delle città in ottica di longevità sana. Entro il 2050, più di due ...

Longevità, la ‘ricetta’ di Nir Barzilai per vivere a lungo in buona salute - Genetica e chimica contano ma per rallentare l’invecchiamento il geriatra alla guida dell’Institute for Aging Research di New York raccomanda ...repubblica

Il futurologo Mezl: «Bio-hacking per vivere più a lungo Contano di più dieta, esercizio fisico, comunità. E dare un senso all'esistenza» - L'autore del best seller Hacking Darwin , ospite al Longevity Summit di Milano, rivela come immagina il futuro all'incrocio tra scienza e tecnologia ...corriere

Skin Longevity: il futuro della bellezza per mantenere la pelle giovane - Viviamo sempre più a lungo. Ma la pelle come può tenere il passo Il tema dell'aging è di grande attualità e coinvolge in prima linea scienza e intelligenza artificiale ...iodonna