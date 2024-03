Milan | L’Equipe | Mike Maignan salta il terzo allenamento consecutivo Problemi al ginocchio

(Di mercoledì 20 marzo 2024), portiere del, hato ilcon la Francia peralvicino al forfait contro la Germania. Il portiere del, come riportato da, hato ilcon la Francia. Non è stato ancora dato nessuno comunicato sulla sua esclusione, ma si può ipotizzare concretamente una sua indisponibilità per l’amichevole contro i tedeschi tra tre giorni.si era infortunato ad uncontro lo Slavia Praga il 14 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di ...

Valentin Pauluzzi , giornalista de L’Equipe, ha parlato in esclusiva a Milan news24 dei diversi giocatori rossoneri I giocatori francesi del Milan stanno facendo molto bene, e in esclusiva ... (calcionews24)

Milan , L’Equipe evidenzia il calo di Mike Maignan , definito non più magico, per il crollo di rendimento in questa stagione Mike Maignan sta vivendo un momento difficile della sua grande avventura al ... (dailymilan)

Milan , L’Equipe evidenzia il calo di Mike Maignan , definito non più magico, per il crollo di rendimento in questa stagione Mike Maignan sta vivendo un momento difficile della sua grande avventura al ... (dailymilan)

Ultim’ora Maignan, dalla Francia: “Non si è allenato”, i dettagli - Notizie cruciali dalla Francia su Mike Maignan e le sue condizioni fisiche. Il portierone del Milan non si è allenato. Ne da notizia l’Equipe. Mike Maignan ha dovuto fare i conti con diversi “potenzi ...milanlive

Convocati Milan in Nazionale: allarme dalla Francia per Maignan, il portiere non si è allenato! Le condizioni - ll portiere del Milan è tra i convocati della Francia per gli impegni della Nazionale in amichevole contro la Germania e Cile ma l’Equipe fa preoccupare tutti i tifosi rosssoneri: si è unito al resto ...milannews24

Polonia, il ct Probierz: “Dawidowicz Probabilmente potrà giocare con l’Estonia” - Dopo l’infortunio rimediato contro il Milan, Pawel Dawidowicz ha raggiunto il ritiro della Polonia, per giocare lo spareggio contro l’Estonia in programma giovedì. In merito alle sue condizioni ha ...calciohellas