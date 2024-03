Milan | infortunio Ismael Bennacer in Nazionale Il centrocampista lascia il ritiro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildel, hato ildell’Algeria per un problema muscolare. Hato ilha salutato ildell’Algeria per tornare in Italia e proseguire il suo recupero a seguito di un problema muscolare. Ildel, dunque, è stato sottoposto ad accertamenti da parte dello staff medico dellaalgerina e si è deciso, di comune accordo, dire ile fare ritorno aello. Non è la prima volta chetorni in non perfette condizioni dagli impegni con la sua Algeria. Anche dopo la ...

La stagione del Milan continua a giocarsi su due piani paralleli. Se in campo i rossoneri stanno ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Europa League, in infermeria la partita sembra ... (calcioweb.eu)

Milan, Bennacer lascia il ritiro della nazionale per infortunio: le condizioni - Brutte notizie in casa Milan: Bennacer ha lasciato il ritiro della nazionale algerina per infortunio. Il centrocampista farà rientro a Milano dove verranno valutate meglio le sue condizioni.corrieredellosport

Ultim’ora Milan, si ferma Bennacer - Visualizzazioni: 64 Una notizia per niente rassicurante dal ritiro della nazionale algerina. Ismael Bennacer è costretto al forfait, nelle prossime ore sarà di rientro a Milano. Il centrocampista ross ...calciostyle

Milan, tegola Bennacer: lascia il ritiro della Nazionale per infortunio - Brutte notizie in casa Milan. Bennacer ha lasciato il ritiro dell’Algeria per infortunio e farà rientro a Milano. Ancora una brutta notizia in casa Milan derivante dagli impegni dei propri calciatori ...notiziemilan