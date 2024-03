Milan | in estate due attaccanti dal mercato | Sesko raggiunge Zirkzee | Mendes propone Ramos

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La caccia al nuovo numero 9 è partita in casa. La dirigenza del club rossonero approfitterà della sosta per le Nazionali...

Juventus, Giuntoli al lavoro per due cessioni difficili: ecco quanto vuole incassare con Arthur e Kostic - Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Daniele Longo ha spiegato che Giuntoli in estate punta a cedere Kostic e Arthur: "La buona stagione in viola sotto la guida di Italiano hanno rilanciato il ...tuttojuve

Milan-Zirkzee, via libera: il Bayern si fa da parte. Ma c'è un'altra grande minaccia... - Per questo, per i rossi, sarebbe più sensato gestire l’operazione con il Bologna e arrivare a una vendita nell’estate 2024 oppure, al più tardi, nel 2025. Morale: le chance che Zirkzee giochi nel ...gazzetta

Di Stefano: “Kalulu potrebbe star fermo anche più di quanto dichiarato, mi aspetto un’estate frizzante con Ibra” - Il giornalista Peppe Di Stefano si è focalizzato su alcuni giocatori rossoneri. Peppe Di Stefano ha parlato delle possibili prossime mosse di mercato del Milan in uscita in un video sul canale YouTube ...notiziemilan