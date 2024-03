Milan | il governo inglese contro RedBird IMI | il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 20 marzo 2024), ilha deciso di bloccare l’acquisizione del Telegraph Media Group da parte del gruppoIMI: ilDopo le perquisizioni nelle sedi delil gruppoè finito di nuovo nell’occhio del ciclone, questa volta in Inghilterra e per uncompletamente diverso. Recentementeha infatti creato una nuova società insieme a IMI, International Media Investments, laIMI. Questa società ha quindi provato ad acquistare il Telegraph Media Group per circa 600 milioni di sterline. Ilha però deciso di bloccare l’acquisizione in quanto potrebbe essere contraria all’interesse pubblico della nazione. È stata infatti fatta una ...