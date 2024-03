Micro | ombré | decostruita | ecco com’è la French manicure della primavera 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È difficile trovare qualcuno a cui non piaccia la, la tecnica tradizionale in cui una piccola pennellata, precisa e lineare, di smalto bianco viene stesa proprio sulla punta dell’unghia, che viene completata, nella parte rimanente al di fuoricosiddetta lunetta bianca, con uno smalto trasparente, lattiginoso o nude. Certo, si tratta di unasemplice, elegante, ma un po’ classica. Tuttavia, tra le tendenzec’è anche ladeclinata in tante maniere diverse, resa un po’ più vivace e contemporanea. Creativa Una delleche vanno di moda, sui social e non solo, in questa stagione è la cosiddetta versione, in cui la ...