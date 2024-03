MICHELLE IMPOSSIBLE | TERMINA L’AGONIA DELL’HUNZIKER SHOW GLI ASCOLTI DAL 2022

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mercoledì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con& Friends, il one womandiHunziker. In questa puntata conclusiva – di sempre visti gliche la settimana scorsa sono andati sotto la soglia dei 2 milioni – tra gli ospiti Mika, Claudio Amendola, Max Angioni e Biagio Antonacci. Chiude anche l’evitabilissima saga di “Lugano amara”, parodia della serie turca “Terra amara”, con la Gialappa’s Band e Aurora Ramazzotti.Hunziker saluta il pubblico – ma presto torna a Striscia – con il cast fisso: Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla.: GLI16 febbraio3.382.000 ...