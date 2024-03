Michelle Impossibile | stasera in tv | ospiti e scaletta ultima puntata

Canale 5 si prepara ad accogliere il secondo appuntamento con il varietà di Michelle Hunziker: in onda oggi, 13 marzo 2024, a partire dalle 21.20, " Michelle Impossible & Friends" promette una ... (today)

stasera, mercoledì 6 marzo, arriva in tv su Canale 5 la terza edizione Michelle Impossible & Friends. Il one woman show di Michelle Hunziker torna sull'ammiraglia Mediaset come il grande ... (today)