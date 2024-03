Michelle Hunziker e Ilary Blasi programma insieme? Idea di Pier Silvio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Corre una voce tra i corridoi di Mediaset:Berlusconi vorrebbe affidare aunsu Canale 5. Un', secondo quanto riporta la rivista NuovoTv, venuta all'amministratore delegato durante l'ospitata di due anni fa dinelImpossible & Friends, in cui le due conduttrici si sono baciate sulle labbra durante un sensuale tango. In quell'occasione laha rimproverato scherzosamente la collega, dicendole di essere stata fin troppo passionale. La scenetta sembra essere piaciuta ai piani alti di Cologno Monzese, rimasta nelle loro menti per più di 24 mesi. Fuori dall'Isola dei ...