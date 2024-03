Michele Santoro | «Berlusconi mi offrì di tornare a Mediaset per un programma sulla guerra in Ucraina»

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 20 marzo 2024)a La Confessione (da RaiPlay)è stato ad un passo dal ritorno innelle vesti di conduttore. Il giornalista, ospite di Peter Gomez a La Confessione, ieri sera si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni in merito ad un suo avvicinamento al Biscione che lo ha ospitato dal 1996 al 1999 ( “tre anni molto interessanti” li ha definiti). La scorsa estate, nei giorni successivi alla morte di Silvio(avvenuta il 12 giugno 2023), lo stessoaveva accennato ad una chiamata tra i due e sui giornali erano trapelate alcune indiscrezioni su ipotetiche trattative per il ritorno adel giornalista campano. Notizie fondate, come ha spiegato: “mi propose di andare a fare a ...